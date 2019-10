La Sanremese si è imposta per 3-0 al “De Paoli” di Chieri e si è così qualificata per gli ottavi di finale di serie D in programma mercoledì 13 novembre. I matuziani hanno piegato il Chieri con una doppietta di Demontis nel primo tempo (al 12′ ed al 38′) e con un gol di Likaxhiu nella ripresa (al 34′). Nel prossimo turno affronteranno i milanesi dell’Inveruno che hanno battuto il Brusaporto per 3-2.

