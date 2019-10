Si svolgerà mercoledi 9 ottobre alle 15,30 nel salone del dopolavoro ferroviario di Ventimiglia, il preannunciato incontro pubblico dal tema: “La magia del Thai Chi – Meditazione in movimento – Conosciamo una disciplina” che coniuga una raffinata e sofisticata arte marziale con il benessere fisico, psichico ed emotivo. L’iniziativa, organizzata dalla locale Sezione Soci Coop, è a cura di Rossella Piccinelli della Palestra Personal Trainer di Ventimiglia. Al termine, degustazione di prodotti Solidal Coop. L’ingresso è libero è gratuiti. Tutti sono invitati a partecipare.

