E poi, domenica 13 ottobre, il Museo parteciperà, in stretta collaborazione col Polo Museale della Liguria, alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo organizzata dalla F@MU , con un programma particolarmente articolato che comincerà all’Area Archeologica di Nervia alle ore 15.00 e proseguirà poi al Forte dell’Annunziata alle 17.00 con l’attore Dario Apicella che realizzerà uno spettacolo che iniziando nell’area archeologica si concluderà nelle sale del Museo con racconti, fiabe e canzoni ispirandosi al mondo del mito antico.

Infatti il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia ha aderito anche quest’anno alla Giornata del Contemporaneo , il grande evento che, dal 2005, AMACI dedica all’arte contemporanea e al suo pubblico. Il primo o il secondo fine settimana di ottobre i musei associati ad AMACI, accanto a tutte le istituzioni del nostro Paese che liberamente decidono di aderire all’iniziativa, aprono gratuitamente le loro porte per iniziative ricche di eventi, mostre, conferenze e laboratori. Un programma multiforme che regala l’imperdibile occasione di vivere da vicino la vivacità e la ricchezza dell’arte di oggi. E il MAR, in collaborazione con l’associazione Quipresenti, offrirà qualcosa di veramente unico già da venerdì 11 ottobre a partire dalle 18.00 con l’artista Noel Emilia Gazzano e la sua performance artistica “Fil rouge: Arianna reloaded”, che resterà poi visibile nei due giorni successivi.

Un fine settimana particolarmente intenso per il MAR di Ventimiglia che sarà protagonista di varie iniziative culturali e artistiche.