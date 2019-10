Per ultimo, siamo ancora aspettando il defibrillatore che era stato acquistato dalla precedente amministrazione, potrebbe salvare delle vite, si ricordi.

È bello vedere le aiuole in fiore vicino al comune ma pensi anche a noi perché siamo anche noi ventimigliesi.

Le scrivo dal popoloso quartiere delle Gianchette per ricordarle che anche noi esistiamo, paghiamo le tasse e l’abbiamo anche votata.