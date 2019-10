Dovrebbero essere tre i candidati alle elezioni del nuovo Principe di Seborga che si terranno dopo le dimissioni di Marcello I. Sinora si sono candidati Nina Menegatto (moglie separata del Principe uscente) e Laura Di Bisceglie (figlia dell’indimenticato Giorgio I) e Secondo Messali (comandante delle guardie del Principato). I candidati si presenteranno pubblicamente domenica 27 ottobre, mentre l’elezione si terrà domenica 10 novembre, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta