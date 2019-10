Prosegue il progetto Alcotra che ha come obiettivo l’aumento della resilienza dei territori a rischio di inondazioni e inquinamento denominato Risq’Eau. Il progetto vede il CEA del Comune di Imperia e il Centro Pastore, che ha ospitato l’incontro, responsabili delle attività di divulgazione e di formazione.

Circa 60 fra insegnanti ed educatrici impegnate a seguire bambini e ragazzi con disabilità hanno partecipato alla proiezione del video “Alluvione Ricordi Prospettive” (cortometraggio che mostra le devastazioni dell’alluvione di San Lorenzo al Mare del 30 settembre 1998) e hanno ricevuto le informazioni basilari sui comportamenti da tenere in caso di alluvione, le fondamentali regole di autoprotezione che occorre conoscere per gestire al meglio momenti così difficili e di grande responsabilità.

Sono stati consegnati pieghevoli informativi e ad alcune referenti, chiavi USB per la diffusione, a loro volta, del video e dei materiali informativi a quanti più ragazzi e operatori del settore possibile.

Nel materiale è presente anche un questionario da compilare online (disponibile anche all’indirizzo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflYNEYwidvhdLa90Pb9YpbB4S98GUfnVd1-_SAxmL3JSugEA/viewform?fbclid=IwAR1EEp0Z2lhiSlaiXHT5ANyC4NtVAUC4v4R7fFy0ag-fjHEQfPtFGgzfQJE) i cui risultati saranno utilizzati in forma anonima per illustrare lo stato di conoscenza e di preparazione della popolazione dei nostri Comuni.

Correlati