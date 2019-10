Allenamento a Pian di Poma per i biancoazzurri in vista della gara di domani in Coppa Italia a Chieri. Il match, valido per i sedicesimi di finale della competizione tricolore di serie D, sarà un test molto utile per valutare lo stato di salute del gruppo e per dare spazio anche agli elementi che finora hanno totalizzato un minutaggio inferiore.

Oltre all’infortunato Lo Bosco, che ha già iniziato le terapie specifiche per curare il problema muscolare alla coscia sinistra, sarà indisponibile anche Pici che è stato nuovamente convocato in Nazionale albanese under 19. Il difensore rientrerà in sede soltanto la prossima settimana. Il giovane terzino Maggi, invece, da oggi è tornato ad allenarsi con i compagni e a poco poco sta ritrovando la forma migliore.

Al termine della seduta odierna, Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida con il Chieri del suo ex allenatore Massimo Morgia, che si disputerà allo stadio De Paoli con inizio alle 15:30.

PORTIERI: Morelli (’99), Brizio (’01).

DIFENSORI: Maggi (’01), Manes, Gagliardini, Bregliano, Scarella (’01), Gerace (’00), Buccino Manuel (’02).

CENTROCAMPISTI: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati.

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, Vitiello, Calderone (’01), Pellicanò (’02).