Si terrà sabato 12 e domenica 13 Ottobre, dalle ore 10 alle 19 presso il teatro coperto di piazza Marconi a Badalucco, la seconda edizione della “Festa della pipa e dell’olio”. La manifestazione è stata organizzata da Ponente Pipa Club con il patrocinio della Confartigianato, del Comune di Badalucco e del Consorzio della Valle Argentina.

Si tratta di un evento legato alla cultura del territorio e al bellissimo entroterra del ponente ligure, che permetterà ai visitatori di riscoprire alcune tradizioni locali. In programma ci sono infatti una serie di visite al frantoio, al museo dell’olivo, alla segheria, alla distilleria della lavanda, alle cantine di vini e al museo della ceramica. Non mancherà il mercatino dell’artigianato creativo e, ovviamente, un’esposizione di pipe.

Per informazioni e contatti è possibile telefonare ai numeri 366/2632408 (Franco) o 331/6014629 (Valentino), oppure inviare una mail all’indirizzo valsa11@yahoo.it

