Una ‘baby gang’ aggredisce un 17enne in centro alla Spezia. Ma quell’aggressione, che costa al minore 30 giorni di prognosi per la frattura al naso, è frutto di uno scambio di persona. Un gruppo di 15 giovani a lui sconosciuti lo aveva insultato, rincorso e aggredito. L’aggressione era avvenuta per “vendicare” un amico che sarebbe stato picchiato il giorno prima. Tre sono i denunciati per lesioni personali: due diciannovenni, un albanese residente in provincia di Massa con precedenti penali e un marocchino residente alla Spezia, e un 17enne spezzino.

