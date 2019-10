Nei giorni scorsi è stato siglato a Barcellona il contratto quinquennale tra il Paolo Alberti, Fondatore e Presidente di “sanremoJunior”, ed i responsabili del progetto iberico, il Dottor Sergio Vera e la Signora Emilia Escolano, per le selezioni nazionali in Spagna del concorso canoro per giovanissimi tra i 6 ed i 15 anni, riservato a partecipanti di nazionalità o di cittadinanza spagnola.

La Spagna si va ad aggiungere alla rete di nazioni dove si selezionano annualmente i partecipanti di “sanremoJunior” e che decretano il prescelto a rappresentarle sul palco del Teatro Ariston di Sanremo alla Finale Mondiale. L’edizione dello scorso 1° maggio ha registrato il record di partecipazione con ben 22 nazioni provenienti da 5 continenti.

“Un altro accordo che ci riempie di orgoglio, – ha dichiarato il Cavalier Alberti – la Spagna è un paese latino che ha molto in comune con l’Italia. Aver concluso un accordo con persone serie e preparate, che conosco da decenni e che credono nel progetto, ci garantirà di portare il nome di Sanremo, oltre che in tutto il Paese, anche nelle loro scuole di musica e canto, creando un legame culturale/musicale tra Italia e Spagna. La partecipazione dall’edizione 2020 alla Finale Mondiale di “sanremoJunior” di un rappresentante della Spagna, rafforzerà ancor più questo rapporto. Ciò è ovviamente motivo di grande soddisfazione per me e i miei collaboratori.”.