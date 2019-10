“Le Vibrazioni” è la nuova mostra allestita all’Hotel Nazionale di Sanremo. Una serie di dipinti di Igor Grigoletto. L’artista, 47 anni, nato a Sanremo, vive a Castellaro. Ha frequentato l’istituto d’arte e subito dopo la prestigiosa Accademia Albertina di Belle arti a Torino. Si è quindi specializzato in vetrate artistiche.”Dipingo – racconta – da quando avevo 15 anni. Ho avuto una pausa fra i 25 e i 32 anni, quindi ho ripreso”. Dopo aver realizzato tante vetrate ora trova più tempo per dedicarsi ai quadri con dipinti su tela e juta. “Il mio – spiega – è un espressionismo concettuale. Fra i grandi artisti e maestri prediligo Scanavino, Bulgari e Vedova”.La mostra è stata organizzata dall’associazione no-profit I Colori della Gioa. La stessa guidata dalla presidente Gioia Lolli e che, in questo periodo, presenta anche una esposizione collettiva all’Hotel Des Anglais, sempre a Sanremo.

