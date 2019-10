Il CTE delle Alpi Liguri, gestito dalla Pro Loco di Mendatica e dalla Cooperativa di Comunità Brigì, propone un calendario escursionistico autunnale: l’Autunno in Malga che prenderà il via sabato 12 ottobre con la Blind Trek – escursione sensoriale.

L’escursione sensoriale si differenzia dalle escursioni tradizionali in quanto i partecipanti mettono alla prova i propri sensi privandosi di almeno uno di essi, nel nostro caso la vista.

Le guide escursionistiche guideranno lungo un sentiero creato appositamente per i non vedenti che verrà percorso due volte: bendati e senza benda per percepire il contrasto sensoriale.

Ogni partecipane dovrà portare con sè una benda, uno scaldacollo, una sciarpa, un foulard… qualcosa che possa essere posizionato sugli occhi!

DETTAGLI:

Ritrovo: 09:30 a San Bernardo di Mendatica – piazzale davanti Albergo “da Settimia”

Durata: 3 ore

Difficoltà: T, turistico

I consigli della guida: abbigliamento moderatamente caldo a strati data un’altitudine media di 1200 mt e scarponcini adatti a terreni sconnessi e fangosi.

Quota di partecipazione: ESCURSIONE 10€ (8€ se già tesserati CTE delle Alpi Liguri per la stagione 2019). Possibilità di pranzare a Montegrosso Pian Latte, dove sarà in corso la 50° Festa della Castagna, presso l’Agriturismo Cioi Longhi oppure presso l’Osteria del Rododendro con menù tipico a 15€ – SOLO SU PRENOTAZIONE

Per informazioni contattate:

0183 38.48.9

338 30.45.512

iat@mendatica.com