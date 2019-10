<< La nomina di ben quattro Direttori, rientra nel processo riorganizzativo e di implementazione delle risorse che questa amministrazione regionale ha messo in campo dall’inizio del proprio mandato, al fine di garantire servizi di qualità. – afferma la Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale – Saluto quindi i Dirigenti appena nominati a cui auguro un sereno e proficuo lavoro.>>

Dr. Carlo SERRATI (nato a Imperia il 30/11/1957) specializzato in Neurologia. Sino ad oggi Direttore U.O Neurologia H26 IRCCS, Ospedale Policlinico San Martino – Genova, è stato dal 2001 al 2010 Direttore della Struttura di Neurologia di Imperia. Attuale Coordinatore DIAR Neuroscienze (DipartimentI Interaziendali Regionali – strumento organizzativo di programmazione e di integrazione dei livelli di assistenza e dell’attività sanitaria e sociosanitaria) e responsabile Area Ictus nell’ambito DIAR Neuroscienze.

Dr. Giovanni CENDERELLO (nato a Genova il 8/02/1972) specializzato in Malattie Infettive – Direttore Malattie Infettive. Sino ad oggi Dirigente Medico S.C. Malattie Infettive EO Ospedali Galliera, è stato Dirigente Medico S.C. Malattie Infettive di questa Azienda dal 2002 al 2009.

Dr. Rodolfo BRIZIO (nato a Sassari il 4/08/1961) specializzato in Anatomia ed Istologia Patologica – Direttore Struttura Anatomia Patologica. Sino ad oggi Dirigente Medico S.C. Anatomia Patologica presso A.S.O. Santa Croce e Carle – Cuneo, è stato dal 1999 al 2000 Dirigente Medico dell’Anatomia e Istologia patologica presso questa ASL.

Dr. Enrico BALLEARI (nato a Genova il 8/06/1957) specializzato in Medicina Interna e Reumatologia – Direttore Struttura Medicina di Imperia. E’ stato sino ad oggi Dirigente Medico 1° livello – Medicina Interna Ospedale Policlinico San Martino – Genova