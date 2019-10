I carabinieri di Serra Riccò hanno arrestato un uomo di 67 anni accusato di atti sessuali con minori. L’uomo deve scontare una pena definitiva di 4 anni e 5 mesi. Per l’accusa, l’uomo avrebbe molestato la figlia della sua ex compagna e le sue amichette. A denunciare gli episodi era stata la mamma della ragazzina.

