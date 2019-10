La Polizia di Stato ha identificato e segnalato alla Prefettura di Imperia – ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90 – un cittadino italiano che deteneva, al fine di farne uso personale, crack e marijuana, sostanze delle quali è consumatore abituale.

La vicenda prende le mosse da uno dei controlli effettuati quotidianamente dagli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lungo una delle principali arterie cittadine, nell’ambito dell’implementazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire la sicurezza e la vivibilità dei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini imperiesi.

L’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un uomo il quale, all’avvicinarsi degli operatori di Volante, manifestava un incomprensibile stato di agitazione. All’approfondimento del controllo, si sono riscontrati i consueti segni della precedente assunzione di sostanze stupefacenti: pupille dilatate, tremore inconsulto e sudorazione abnorme; oltre a una lunga lista di pregiudizi di polizia concernenti la guida di veicoli in stato di alterazione.

L’uomo controllato, incalzato dalle domande dei poliziotti, ha confessato i suoi trascorsi da tossicodipendente ed ha consegnato spontaneamente agli stessi due dosi di crack recentemente acquistate, contenute in bustine termosaldate. Considerate le circostanze, il controllo si è esteso anche presso l’abitazione dell’uomo dove è stata rinvenuta una ulteriore modica quantità di marijuana.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il detentore della stessa veniva deferito amministrativamente alla Prefettura in qualità di assuntore.

