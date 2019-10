Anzi, le ho. Ecco le mie parole…

Comunicato stampa – “Speriamo che tirino fuori le tette”, indecente la risata del Sindaco Peracchini contro alcune Donne, si vergogni!

La Presidentessa del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” Aleksandra Matikj, interviene in merito alla frase: “Speriamo che tirino fuori le tette”, pronunciata in aula del Consiglio comunale della Spezia il 23 settembre u.s. contro alcune Donne che stavano democraticamente contestando l’intitolazione di una Via:

«Ma questi “personaggi” così “forti” che se la prendono tanto vigliaccamente con le Donne, ma che cosa credono di essere? Ma hanno presente il ruolo statale e politico che stanno svolgendo? Lo sanno o no di rappresentare il Consiglio comunale nel nome di tutta la città? Dovrebbero dare un esempio, anziché scendere tanto in basso da minimizzare deridendo le Donne – tuona la Matikj – non hanno vergogna?

Ci chiediamo dove è finito il Rispetto per le Donne di un Sindaco come Pierluigi Peracchini che se la ride con il Segretario generale del Comune della Spezia Sergio Camillo Sortino davanti ad una frase sessista e maschilista del genere: sanno o no che in Italia ogni settimana muoiono tre Donne vittime di stupri e di femminicidio? Sanno o no che davanti a frasi del genere migliaia di Donne vengono perseguitate soltanto perché sui propri posti di lavoro rifiutano i ricatti sessuali? Io sono una di quelle Donne, io ho avuto il coraggio di denunciare. Ma quante altre di noi sono rimaste in silenzio perché di fronte si trovavano un “uomo” che temevano? Tante, troppe… Anche a me è stato detto: “… Se ci denunci o mi denunci noi ti sistemiamo… Tu non puoi vincere… noi siamo ovunque, siamo in Procura, nei tribunali… anche se tu dimostrassi i fatti, non puoi vincere contro di noi…”, anche io ho avuto paura.

Per questo colgo anche oggi l’occasione di dire: denunciate. Non esiste un altro modo legale per tutelarvi. Un appello anche alle Autorità giudiziarie a difesa delle Donne vittime: prestare una maggiore attenzione.

Quanto ai signori Sortino e Peracchini, dovrebbero soltanto chiedere scusa e dimettersi, se hanno ancora un minimo di Dignità e decenza.»

Sul web circola un video che riporterebbe la frase in questione è tratto dallo streaming del consiglio Comunale di La Spezia del 23 Settembre scorso

