Un sovrintendente del Commissariato di Ventimiglia ha accusato un ispettore ed un altro sottufficiale di aver commesso numerosi reati: essersi assentati dal servizio senza autorizzazione, aver fatto favori a pregiudicati, essersi rifiutati di raccogliere denunce. Le accuse nei confronti dell’ispettore Alfredo Tiberi e del sovrintendente Roberto Scionti non sarebbero veritiere e Luigi Dessì è stato così rinviato a giudizio per calunnia, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

