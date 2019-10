Iniziata la sfilata dei partecipanti alla Parata di Solidarietà per le vie di Ventimiglia. In questo momento il corteo si trova in via Aprosio davanti al commissariato di polizia la sfilata procederà verso via Cavour via della Repubblica e dopo un giro dei giardini pubblici vi entrerà per l’assemblea prevista per le 16.30

Clima sereno il corteo è sorvegliato dalle forze dell’ordine.

Seguiranno aggiornamenti se sarà il caso. https://www.rivierapress.it/wp-content/uploads/2019/10/img_7530.mov