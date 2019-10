A Ventimiglia la comunità religiosa islamica italiana ha inaugurato una nuova sede di rappresentanza. In città svolge già intensa attività di dialogo interreligioso per la presenza di numerosi migranti di fede musulmana e per una più stretta collaborazione con l’Istitut Islamique francese. “Dopo una presenza di oltre vent’anni negli spazi di corso Garibaldi a Sanremo la sede della Coreis per la Liguria si rinnova a Ventimiglia, dove già da diverso tempo svolge attività di rappresentanza istituzionale e di coesione sociale per l’integrazione degli immigrati” dice Abu Bakr Moretta, responsabile Coreis per la Liguria.

