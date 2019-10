Sabato 5 ottobre alle ore 11 sarà inaugurata la nuova sede della CO.RE.IS.(Comunità Religiosa Islamica) Italiana per la regione Liguria in Via Roma, 58 – bis a Ventimiglia.

Dopo una presenza di oltre vent’anni negli spazi in Corso Garibaldi a Sanremo, la sede della Coreis per la Liguria si rinnova interamente a Ventimiglia, dove già da diverso tempo svolge attività di dialogo interreligioso e intra-religioso, rappresentanza istituzionale e di coesione sociale per l’integrazione degli immigrati.

Beneficiando sempre del vostro prezioso sostegno, per il quale vi siamo molto grati, questi nuovi spazi saranno l’occasione per continuare con sempre maggiore qualità sulla scia delle proficue attività e collaborazioni di questi ultimi anni, offrendo al contempo un nuovo polo di incontro e conoscenza cittadino.

Per l’occasione sono stati invitati:

Gaetano Scullino, Sindaco della Città di Ventimiglia

Alberto Intini*, Prefetto di Imperia

S. Ecc. Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo

Maurizio Marmo, Direttore della Caritas Diocesana,

Roberto Macrì, Ispettore Capo della Digos

Massimiliano Croese, Sostituto Comissario di Ventimiglia

Lisi Antonio, Maresciallo Maggiore del Comando Provinciale dei Carabinieri

Ezio Giordonengo, Brigadiere Capo del Comando Provinciale dei Carabinieri.

Taki Hassan, Presidente dell’Associazione Fratellanza Ventimiglia

Fall Khadim, Rappresentante della Comunità Senegalese

(*in attesa di conferma)