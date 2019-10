La Fondazione “Ernesto Chiappori”, nata per l’accoglienza degli anziani, in località Latte di Ventimiglia si accinge a compiere 110 anni di attività. Il programma dei Festeggiamenti, nel week-end, 19-20 ottobre verrà definito nel corso della Conferenza-Stampa convocata dal Presidente Claudio Berlengiero nella sede della Fondazione , per le ore 11,30 di mercoledì 9 ottobre.

E. Raneri