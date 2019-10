D.A., classe 1995, sedicente tunisino, nel mese di gennaio e in pieno giorno, aveva avvicinato, insieme ad un altro complice, un anziano pluriottantenne in Via Martiri a Sanremo salutandolo cordialmente con un abbraccio, per poi bloccarlo con forza contro il muro e sfilargli il portafoglio.

Gli agenti del Commissariato di Sanremo, a seguito di una meticolosa e rapida attività investigativa, acquisendo le dichiarazioni di tutti i testimoni presenti sul luogo del fatto e avvalendosi delle immagini di videosorveglianza cittadina, riuscivano a ricostruire la dinamica ed a individuare i due colpevoli, peraltro già noti per il loro corposo curriculum criminale.

Dati i gravi indizi di colpevolezza emersi nei confronti dei due soggetti per la rapina consumata, è stata richiesta all’Autorità Giudiziaria l’emissione di un provvedimento restrittivo. Il Gip ha confermato la ricostruzione investigativa degli operanti ed ha emesso una misura cautelare in carcere che, tuttavia, è stata eseguita solo nei confronti del complice, M. A. tunisino classe ’90, in quanto l’autore materiale del fatto nel frattempo si era reso irreperibile.

Ieri, grazie alla collaborazione del Centro di Cooperazione di Polizia di Ventimiglia, si è appreso che alcuni stranieri erano evasi dal Centro di Ritenzione Amministrativa (“maison d’arret”) di Nizza ove erano in attesa di una riammissione o una espulsione dalla Francia.

Uno dei tre, pur con altre generalità, corrispondeva perfettamente alle descrizioni dello straniero ricercato, per cui, ritenendo possibile un rientro dello stesso in Sanremo, tutti gli equipaggi presenti sul territorio matuziano sono stati dedicati alla ricerca dell’evaso. Alle prime ore della mattina, dopo lungo appostamento, si è avuta la conferma che l’evaso si era rifugiato nella casa dove vivrvano la fidanzata e il figlio, probabilmente ignari che a suo carico pendesse una misura cautelare da eseguire in carcere. Bloccato dagli agenti, lo straniero è stato condotto al carcere di Imperia ponendo così fine alla sua fuga.

Dai successivi accertamenti sono emerse altre rapine, consumate nella città di Sanremo. Considerata la sua pericolosità sociale, gli è stato notificato anche il divieto di ritorno nella città di Sanremo per tre anni.

Correlati