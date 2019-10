Sono state rese note le designazioni arbitrali della sesta giornata in serie D. Sanremese-Bra, che si disputerà domenica 6 ottobre al Comunale con inizio alle ore 15, è stata affidata a Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore. I collaboratori di linea saranno Luca Noè Marseglia di Milano e Mattia Morotti di Bergamo.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta