Domenica 6 ottobre gran finale per il Centro Tecnico Federale, il polo d’eccellenza per la formazione tecnico-sportiva degli atleti di età compresa tra i 13 e i 16 anni, ossia dei ragazzi che hanno preso parte nella stagione 2019 al campionato esordienti. Appuntamento allo sferisterio “Augusto Manzo” di Santo Stefano Belbo, in occasione dello spareggio della Serie A Banca d’Alba-Moscone, tra la Torfit Langhe e Roero Canalese e l’Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo.

Al termine del primo tempo, gli atleti finalisti selezionati dallo staff formato da Roberto Corino, Domenico Raimondo, Giuliano Bellanti, Flavio Dotta e Lorenzo Terreno (i battitori Cristian Tafani della Pro Paschese e Alessandro Vacchetto dell’Araldica Castagnole Lanze, i centrali Gabriele Bianco del Monastero Dronero e Francesco Dotta della Pro Spigno, i terzini al muro Luca Fenoglio del Cortemilia ed Eros Cordero della Canalese, i terzini laterali Filippo Aime della Subalcuneo e Gioele Barberis del Murialdo) daranno vita a una breve esibizione che si concluderà con la premiazione.

L’attività del CTF 2.019 è sostenuta dalla Fondazione CRC, sempre attenta alla pallapugno e alla promozione dello sport tra i giovani, e dalla Siscom di Cervere, tra le più importanti software-house a livello nazionale nella progettazione e nello sviluppo di soluzione informatiche per i Comuni e le aziende.

Pallapugno: gli spareggi delle semifinali della Serie A Banca d’Alba-Moscone

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Spareggi semifinale

Sabato 5 ottobre ore 15

a Dogliani: Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia

Domenica 6 ottobre ore 15

a Santo Stefano Belbo: Torfit Langhe e Roero Canalese-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo

Pallapugno: le semifinali di Serie B

Serie B – Spareggio semifinale

Sabato 5 ottobre ore 15

a Cuneo: Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese

Serie B – Ritorno semifinale

Sabato 5 ottobre ore 20

a Monticello d’Alba: Osella Surrauto Monticellese-Taggese

Pallapugno: il ritorno della finale di Serie C2

Serie C2 – Ritorno finale

Domenica 6 ottobre ore 16

a Dogliani: Virtus Langhe-San Biagio

Pallapugno: i vincitori dei campionati già conclusi

SERIE C1: Bubbio

FEMMINILE: Amici del Castello

GIOVANILI SCUDETTO

Juniores: Polisportiva Pieve di Teco

Allievi: Merlese

Esordienti: Araldica Castagnole Lanze

Pulcini: Ricca

Promozionali: Ricca

Juniores: Subalcuneo

Allievi: Augusto Manzo

Esordienti: Castellettese

Pulcini: Gottasecca

Promozionali: Virtus Langhe