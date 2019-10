La sempre più stretta collaborazione Ospedaletti e Genoa ha portato quattro ragazzi del settore giovanile orange a sostenere il provino con i colori rossoblu.

Il 2007 Francesco Cavallera e i 2008 Oscar Caporusso, Riccardo Calvini e Alessandro Burlandi si sono allenati sul terreno del Begato 9 a Bolzaneto, sede della Genoa Soccer Academy, agli ordini dei tecnici Andrea Bianchi e Armando Caligaris. Due ore di allenamento per poi disputare la partitella con buoni risultati al cospetto dei tecnici rossoblu, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile dell’Ospedaletti.

I ragazzi sono stati visionati durante le precedenti amichevoli tra le due compagini per essere poi segnalati al Genoa dallo staff tecnico dell’Ospedaletti. Poi la convocazione per gli allenamenti, appuntamento che si ripeterà con cadenza settimanale, per dare le giuste e doverose opportunità ai ragazzi del settore giovanile orange.

Una volta alla settimana si ripeterà così l’esperienza anche per altri ragazzi delle diverse annate orange, per seguirli passo dopo passo nella loro crescita sia sportiva che umana.