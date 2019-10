Il match si è concluso sul 4-1. Per l’Ospedaletti sono andati in rete Galiera, Sturaro e Latella (doppietta).

Ieri sera l’undici orange ha ospitato l’Atletico Argentina per un test amichevole che ha permesso a mister Andrea Caverzan di sperimentare e verificare la condizione dei suoi.

Ospedaletti al lavoro in vista dell’incontro di domenica, ancora al “Ciccio Ozenda”, contro il Finale.

