La Dante Alighieri, in occasione delle celebrazioni dei 40 anni dell’associazione, per ricordare l’importante anniversario del 7 ottobre 1979, giorno di nascita della Dante nel Principato, inaugura alla presenza dell’Ambasciatore S.E. Cristiano Gallo, il 7 ottobre 2019 alle ore 18.30 presso la Salle du Quai Antoine 1er, la mostra fotografica di Amedeo M. Turello: “Ritratti e Paesaggi. L’Italia sul palcoscenico”.

La Direttrice Culturale della Dante, Grazia Soffici, ci racconta di come questo progetto nasca « dall’urgenza di parlare dell’Italia che amiamo, con l’ambizione di riposizionarla, anche all’estero, attraverso il suo fascino, le sue genti, le sue realtà, la sua cultura. »

La mostra resterà aperta al pubblico dall’8 ottobre fino al 10 novembre con orario 14,00-19,00.

Sono circa 300 le immagini selezionate dal fotografo Amedeo M. Turello, che in oltre 20 anni di carriera professionale ha ritratto i più importanti esponenti del mondo dell’arte, del cinema, della cultura e della moda. I ritratti sono tutti realizzati con tecnica professionale, ma sempre in condizioni il più possibile naturali, di luce, di semplicità compositiva e di immediatezza, cercando di cogliere l’attimo in cui il soggetto rivela la sua natura più intima e sincera. La mostra raccoglie inoltre fotografie di paesaggi italiani scattate durante viaggi di lavoro, momenti di pausa, o vacanze in famiglia. Immagini realizzate con ogni tipo di mezzo fotografico, dalla sua macchina professionale al telefonino e a volte addirittura con una macchina prestata e recuperata al momento. « Sono immagini su cui non posso dire molto – spiega Turello – perché fanno già parte della nostra storia e del nostro immaginario collettivo, ci raccontano chi siamo e da dove veniamo. Rappresentano una sorta di madeleine di Proust, perché hanno il sapore dell’infanzia, di un vissuto comune e fanno riaffiorare una memoria condivisa. »

Il progetto, suddiviso in vari momenti, vedrà poi un nuovo inizio il 21 ottobre, primo giorno della XIX Settimana della lingua italiana nel mondo, con una conferenza – dibattito, alle ore 19.00, presso il Teatro des Variétés, alla presenza di importanti esponenti del mondo economico e culturale italiano, invitati a discutere sul tema “Ritratto italiano – l’Italia dallo stereotipo alla realtà”.

ESPOSIZIONE: DALL’ 8 OTTOBRE AL 10 NOVEMBRE 2019. INGRESSO LIBERO CON ORARIO 14-19,00

VISITE GUIDATE della Mostra in italiano, francese ed inglese

2 WORKSHOP DI RITRATTO FOTOGRAFICO

CONFERENZA: RITRATTO ITALIANO. DALLO STEREOTIPO ALLA REALTA’ – THÉÂTRE DES VARIÉTÉS – 21 OTTOBRE 2019 – Incontro-Dibattito

INGRESSO SU PRENOTAZIONE E FINO AD ESAURIMENTO POSTI – ORARIO 19,00-20,30.

INFO e PRENOTAZIONI: INFO.DANTEMC@GMAIL.COM +377 97708947