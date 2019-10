Lascia lo studio medico mentre è in turno e per 5 giorni si gode una vacanza in giro per le spiagge italiane, lasciando i pazienti ad attenderlo dietro la porta dell’ambulatorio. Un medico di base della As 3 è stato denunciato dai carabinieri di Campoligure (Genova) per interruzione di pubblico servizio. Per i militari il medico ad agosto era in turno ma ha deciso di prendersi una pausa di 5 giorni senza avvisare nessun collega che lo sostituisse. I pazienti si sono così recati allo studio per diversi giorni senza trovare mai aperto ed esasperati hanno deciso di denunciare il professionista.

