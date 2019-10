In riferimento alla gara del servizio di igiene ambientale, l’Amministrazione Comunale di Imperia rende noto che la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori e ha formulato proposta di aggiudicazione a favore della costituenda RTI De Vizia Transfer SpA – Urbaser S. A., che ha presentato un’offerta con un ribasso del 2,630%.

