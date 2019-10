L’Ospedaletti Calcio desidera porgere le proprie condoglianze alla famiglia del calciatore classe 2006 Salvatore Madafferi per la scomparsa della nonna, Angela Perri. Dalla società un pensiero anche a Jessica, moglie del dirigente del Camporosso Sebastiano Madafferi, figlia di Angela. Ai famigliari di Angela Perri il più sentito abbraccio da parte di tutta la famiglia orange.

L’Ospedaletti Calcio desidera porgere le proprie condoglianze alla famiglia del calciatore classe 2006 Salvatore Madafferi per la scomparsa della nonna