“Dolore e rabbia per i due poliziotti morti a Trieste. È inaccettabile perdere la vita facendo il proprio mestiere al servizio della sicurezza dei cittadini: i responsabili paghino senza sconti una pena adeguata!”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a seguito dell’uccisione dei due agenti nella sparatoria avvenuta nel pomeriggio davanti alla Questura di Trieste.

“‘Non superavano i trent’anni’: vengono i brividi – afferma Toti – a risentire la comunicazione in radio ai colleghi, appena appresa la notizia della morte dei due giovanissimi poliziotti, Matteo De Menego e Pierluigi Rotta, che sono rimasti coinvolti in uno scontro a fuoco con due rapinatori davanti alla Questura di Trieste. Un abbraccio alle loro famiglie e un pensiero per gli altri tre agenti feriti