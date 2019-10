Luca Occhilupo il giovane deceduto questa notte a Dolcedo in seguito ad un incidente stradale. Luca Occhilupo era figlio del farmacista di Prelà ( paese nell’entroterra imperiese) ed era a sua volta laureato in Farmacia presso l’Università di Bologna. Svolgeva la professione di insegnante e scrittore.

Le cause dell’incidente di questa notte sono ancora in via di accertamento lo schianto violentissimo contro un muro in via Clavi a Dolcedo non ha lasciato scampo a Luca Occhilupo

Foto tratta dal profilo Facebook di Luca Occhilupo