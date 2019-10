Sabato 5 e domenica 6 ottobre, come ogni anno, Dolceacqua ospiterà lo stand Aism in piazza Garibaldi dalle ore 9,30 dove sarà possibile sostenere la ricerca per sconfiggere la sclerosi multipla. La cura di questa grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona, ancora non esiste. Per questo è importante sostenere la ricerca, l’unica arma oggi per sconfiggere la malattia.

Ivano Anfosso

Correlati