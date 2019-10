Con questo nuovo e importante appuntamento l’Ospedaletti conferma di credere sempre più nello sviluppo delle competenze tecniche dei propri allenatori e continuerà sempre a caldeggiare momenti formativi per avere uno staff sempre più preparato a disposizione dei calciatori di domani.

Importante appuntamento a Genova per lo staff dell’Ospedaletti. Sempre nell’ottica della stretta e proficua collaborazione con il Genoa, tecnici e responsabili del settore giovanile orange sono stati ospitati a Genova da Emanuele Crespi (responsabile nazionale Genoa Soccer Academy), Franco Lucido (responsabile tecnico Genoa Soccer Academy) e dai tecnici presenti sul campo di Begato 9, il centro formativo della scuola calcio del Genoa, per visionare gli allenamenti di Pulcini ed Esordienti coordinati da Andrea Bianchi e Armando Caligaris.