Sarà lungo 83 metri diviso in due campate da 41.50 metri a due corsie di marcia il nuovo attesissimo ( cinque anni fa l’alluvione che fece crollare il precedente ponte del 1918)

Ponte di Bevera che finalmente una volta terminato porrà fine si disagi di un intera Vallata la Val Bevera e dei suoi abitanti delle frazioni di Calvo Torri Varase e Bevera. . Una storia che per certi versi è stata complicata questa del Ponte di Bevera. Fondi stanziati importi visti al rialzo intoppi burocratici hanno fatto slittare il via dei lavori per 4 anni ora sembra si proceda a passo spedito per la realizzazione.