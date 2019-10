Ieri sera si sono riuniti gli iscritti di Fratelli d’Italia Ventimiglia. “E’ stato un bel momento di aggregazione, dichiara FRANCESCO MAURO, un momento importante per condividere le politiche presenti e future. Abbiamo fatto un sunto dei nostri primi 100 giorni di governo cittadino dove l’assessore Gianni Ascheri ha aggiornato i nostri iscritti sulla sua attività ed i consiglieri Mauro e Isnardi hanno illustrato i progetti futuri. Fratelli d’Italia è concentrata sul tesseramento, dichiara ancora il coordinatore citradino, ci sono state molte nuove adesioni e sono rientrati alcuni nostri vecchi iscritti”.

Nascerà inoltre a Ventimiglia il circolo di Gioventù Nazionale composto dai giovani e guidato da Christian Andreacchio, insieme ad altri giovanissimi che si occuperanno nello specifico di un’area importante e strategica.

Si è poi parlato di #regionali2020 siamo prontissimi per questa grande sfida regionale , per dare proseguo al governo Toti che ha ben operato in Liguria , Fratelli d’Italia farà la sua parte e sarà protagonista a Ventimiglia come in tutta la regione Liguria per difendere sempre i valori e i diritti degli italiani e soprattutto dei più deboli.

Un ringraziamento speciale al coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci, presente all’incontro e come sempre, con le sue parole, ha dato la carica a tutti noi.

