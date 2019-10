Un percorso di crescita professionale per il personale del Sistema sanitario regionale sul tema della tutela dei dati personali e della riservatezza: al via oggi, giovedì 3 ottobre 2019, in collaborazione con l’Università di Genova (Unige), il corso di perfezionamento “Gli Specialisti della privacy alla luce del Regolamento Europeo 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati e relative norme di armonizzazione”.

Un percorso formativo, della durata di 80 ore, rivolto al personale del Sistema sanitario regionale e nello specifico a: Responsabili della protezione dei dati, Amministratori di sistema e Responsabili dei sistemi informativi e Auditor privacy.

L’iniziativa, è rivolta a oltre 30 dipendenti pubblici afferenti a Regione Liguria, Alisa, Aziende ed Enti del Sistema sanitario regionale che potranno contare su un importante percorso di crescita professionale con docenti qualificati, tra cui dirigenti e funzionari dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la cui presenza conferisce al corso un elevato contenuto specialistico e professionalizzante.

I soggetti che avranno partecipato al corso di perfezionamento avranno il compito, a loro volta, di traslare la propria formazione ed esperienza all’interno della realtà aziendale di appartenenza, anche attraverso corsi in aula dedicati e audit sul campo, per garantire l’osservanza della normativa riguardante la tutela e la protezione dei dati personali presso tutte le strutture amministrative, sanitarie, sociosanitarie e tecniche di Regione Liguria.

Il Corso di perfezionamento ha inizio il 3 ottobre 2019 e si concluderà il 27 febbraio 2020 con una prova finale: «La tutela dei dati personali e della riservatezza assume una valenza fondamentale in ambito sanitario, afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale. Il Corso, grazie al prezioso contributo dell’Università di Genova e dei dirigenti e funzionari dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, rappresenta un’opportunità di formazione qualificante per i professionisti del nostro SSR e allo stesso tempo, l’occasione per approfondire, anche sotto l’aspetto della privacy, il nostro Sistema sanitario regionale, per analizzare eventuali criticità, creare sinergie e mettere in atto tutte le misure necessarie per ottemperare alle misure richieste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati» conclude Sonia Viale.

«L’Ateneo – afferma Paolo Comanducci, Rettore dell’Università di Genova – già da tempo ha avviato un processo di adeguamento della gestione della protezione dei dati personali. Un processo che è stato completato con la predisposizione di un corso in modalità on line sia per il personale docente sia per il personale amministrativo. Non è solo un obbligo di legge ma un impegno di civiltà che coinvolge tutta la comunità accademica nel nuovo scenario normativo. E a tal proposito siamo felici di fornire il nostro contributo specialistico all’importante iniziativa formativa organizzata da Regione Liguria e Alisa» conclude Comanducci.

Il Gruppo di lavoro in materia di privacy (istituito con deliberazione Alisa n. 173 del 06.07.2018), attivo da oltre un anno, ha saputo mettere a sistema e condividere la tutela dei dati e della riservatezza a livello regionale.