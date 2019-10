Una notte passata a ubriacarsi è finita in un raid vandalico nella villetta di un imprenditore di 57 anni di Casarza Ligure (Genova). La porta è stata sfondata, mobili e suppellettili devastati. Gli autori del raid, avvenuto a luglio, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. Sono 6 studenti, tutti italiani, di 18 anni. I ragazzi si sono detti dispiaciuti per quanto accaduto e hanno spiegato il loro gesto dicendo di avere fatto una bravata. Ora sono accusati di violazione di domicilio aggravato e danneggiamento.

