Domenica 13 ottobre a Sanremo al Casinò la Famija Sanremasca consegnerà i tradizionali Premi San Romolo. Il Premio per la Cultura sarà assegnato ai coniugi Cristina Orvieto (pianista e clavicembalista), e Fabrizio Ragazzi, (violinista e liutaio), per le Opere Sociali a Giorgio Gasciarino e Giuliana Bonfante (volontari della Protezione Civile e di Antincendio Boschivo), per lo Sport a Daniela Bordoli (ex capitano della squadra di pallavolo Mazzucchelli ed ora insegnante di educazione fisica), per l’imprenditoria a Renza Andrietti Ventimiglia (La Pignese). Premio per la cittadina benemerita a Stefania Baldini, segretario generale dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

