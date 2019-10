A Sanremo aumentano i posti disponibili negli asili nido comunali dato che ora sono 128 mentre l’anno scorso erano 118. Sono entrate in servizio cinque nuove educatrici assunte dal Comune per i nidi a gestione diretta “Arcobaleno” di via Morando e “Raggio di sole” in via della Repubblica. La lista d’attesa per gli asili nido comunali ammonta a 62 bimbi, a cui si sommano le liste d’attesa dei privati, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

