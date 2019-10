Allenamento congiunto con la Juniores di Marco Prunecchi e Mauro Falcone questo pomeriggio al Comunale per la Sanremese di Nicola Ascoli.

Il tecnico ha provato uomini e schemi in vista del prossimo impegno di campionato di domenica con il Bra. Assente Lo Bosco che in queste ore si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per stabilire i tempi di recupero dopo l’infortunio di natura muscolare rimediato contro la Lucchese. Maggi continua il lavoro a parte e rientrerà in gruppo da lunedì prossimo. Contro il Bra entrambi non saranno della partita.

Domani pomeriggio la Sanremese si allenerà a Taggia. Sabato mattina è prevista la consueta rifinitura al Comunale, al termine della quale verranno diramati i convocati.