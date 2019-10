Sabato 5 e domenica 6 ottobre il Rifugio Franco Allavena a Colle Melosa (Pigna) sarà aperto per la “Sagra della Selvaggina” , con una selezione di piatti di carne accompagnati da polenta e bevande.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta