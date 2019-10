Delicato intervento della Polizia di Stato di Imperia per sedare una lite dettata da motivi passionali, che ha visto come contendenti l’attuale fidanzato e il precedente compagno di una giovane donna imperiese.

I due si sono incontrati in un noto bar cittadino, per chiarire alcuni questioni pendenti riguardanti la relazione sentimentale, attualmente interrotta, tra la giovane e il suo precedente partner.

In breve tempo gli animi si sono infervorati e il confronto è degenerato con insulti reciproci; l’alterco è terminato solo nel momento in cui uno dei rivali ha deciso di interrompere il confronto per ritornare a casa.

L’antagonista, non pago, ha raggiunto l’uomo per riprendere il confronto e, ricordandosi di essere in possesso di una fiocina da pesca usata a scopo sportivo amatoriale, l’ha brandita minacciosamente nei confronti dell’avversario, arrivando a scagliarla contro il cancello che li divideva.

Solo l’intervento degli Operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, richiesto dalla vittima terrorizzata dall’escalation di violenza che ha contraddistinto il confronto, è riuscito a placare l’ira del rivale e a impedire che la lite si concludesse con un tragico epilogo.

L’autore della minaccia aggravata, accompagnato presso gli Uffici della Questura di Imperia, è stato denunciato per il possesso ingiustificato di un’arma impropria nonché per le gravi minacce perpetrate nei confronti della vittima.

