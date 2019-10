Imperia in questi giorni è invasa da odori nauseabondi a causa del depuratore. “E’ una cosa vergognosa, l’odore è insopportabile non solo nella zona delle Ferriere, ma in mezza città. Questo problema va risolto in via definitiva” ha detto il sindaco Claudio Scajola, in un video su Facebook. L’impianto di depurazione, per quanto riguarda i fanghi, è perfettamente funzionante, ma ci sono problemi con i filtri (una linea è in manutenzione e una non funziona” come scrive Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.

