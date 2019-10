Strattonata, immobilizzata e molestata da un maniaco, riesce a metterlo in fuga. Ieri sera alla Spezia una donna di 31 anni è stata aggredita dopo essere uscita da una palestra e stava tornando a casa. La donna era vicino a una fermata dell’autobus quando è stata aggredita alle spalle, palpeggiata e scaraventata a terra. Ha trovato la forza di colpire l’uomo e urlare, attirando l’attenzione di alcune persone. L’autore dell’aggressione potrebbe essere lo stesso che da 2 anni, in quella zona aggredisce giovani donne.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta