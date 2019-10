La minoranza insieme al presidente della proloco presenterà un progetto in consiglio comunale per la prevenzione di Furti in abitazioni, truffe e danneggiamenti , che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona in collaborazione con le Forze dell’ordine tramite una rete telefonica di messaggistica “WhatsApp”e non solo.

Sorvegliando così informalmente la propria area individuano le vulnerabilità creando coesione sociale a beneficio della sicurezza residenziale.

La collaborazione tra vicini è fondamentale perché si instauri un clima di sicurezza che verrà percepito da tutti i residenti e particolarmente dalle fasce più deboli come anziani e bambini.

Il fine è quello di promuovere la sicurezza urbana attraverso il contributo e la solidarietà dei cittadini.