Per info: 0184/43.432 – info@croceverdearmataggia.it

Fino al 10 ottobre è possibile iscriversi al servizio civile universale. Se si ha un’età dai 18 ai 28 anni, con un piccolo impegno di 25 ore settimanali, si può fare un’esperienza altamente formativa e formante a servizio del prossimo e si avrà un rimborso di €433,80 per 12 mesi. Alla Croce Verde Arma Taggia sono disponibili 12 posti.

