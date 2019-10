A San Lorenzo al Mare, dal 4 al 6 ottobre, presso il Marina di San Lorenzo, prenderà vita la prima edizione di Exclusive Yachts Parade, iniziativa fieristica e di mercato dove armatori e operatori selezionati avranno a disposizione nuove opportunità per vendere o acquistare yachts di qualità, attentamente selezionati sul mercato da professionisti di provata esperienza.

Exclusive Yachts è un’azienda che è attiva nel mondo nautico da diporto dal 2008, fondata nel Principato di Monaco, opera nel settore del brokeraggio, cantieristica e dei servizi per lo yachting.

La prima edizione di questo 2019 sarà l’inizio di una sequenza di eventi che si succederanno a cadenza semestrale nel Marina. L’obiettivo è di coinvolgere imbarcazioni fino a 40 metri di lunghezza, in vista del prossima riorganizzazione del piano ormeggi del porto che prevede la creazione di 7 posti da 40 metri, un posto da 30 metri ed uno da 26. Aumenteranno anche gli ormeggi da 20 metri per far fronte alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso imbarcazioni di grandi dimensioni.

Il Marina si sta preparando anche per attrezzare tutta una serie di importanti servizi per i comandanti e gli equipaggi.

Una rivoluzione ambiziosa ed importante da cui trarrà vantaggio tutto il territorio circostante. Il porto, infatti, diventerà sempre più la porta d’accesso al bellissimo entroterra della Valle del San Lorenzo e darà modo agli ospiti di scoprire tesori non solo paesaggistici ed artistici ma anche enogastronomici e culturali.

Gli orari di apertura della manifestazione saranno dalle 11.00 alle 19.00 il venerdì, dalle 10.30 alle 20.00 il sabato e dalle 10.30 alle 16.00 la domenica 6 ottobre. Musica e degustazioni accompagneranno l’intero evento.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione in loco.