Stamani intorno alle 7 in una campagna sulle alture di Pieve di Teco, in frazione Nirasca, è stato ritrovato senza una vita un 57enne di Borghetto d’Arroscia. L’uomo era uscito di casa ieri ma nelle ore successive i parenti non avevano più avuto sue notizie ed avevano lanciato l’allarme che aveva fatto scattare una notte di ricerche da parte dei vigili del fuoco. La morte dell’uomo sarebbe stata causata da un malore.

Correlati