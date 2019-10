L’aeroporto di Genova nel 2020 sarà collegato con Heraklion (Creta) con una nuova tratta di Volotea, la compagnia aerea low cost che da gennaio a settembre 2019 al Cristoforo Colombo ha trasportato 315 mila passeggeri, 20 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Con 434 mila posti per volare in 20 destinazioni, di cui 18 esclusive, Volotea è la prima compagnia per numero di collegamenti a Genova.

